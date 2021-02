Domenica tre incidenti: motociclista e ciclista all’ospedale

SOLARO / LAZZATE / SARONNO – Due incidenti sulle strade locali, nella giornata domenicale. A Lazzate in via Trento e Trieste alle 16.50 l’intervento di una ambulanza della Croce rossa di Saronno e di una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Seregno per una caduta dalla motocicletta, da parte di un giovane di 17 anni. Le condizioni del ragazzo sono apparse comunque tranquillizzanti, è stato trasportato con l’autolettiga all’ospedale “San Gerardo” di Monza per essere medica e per gli accertamenti clinici del caso.

A Saronno alle 17.50 una caduta accidentale di un pedone, è successo in via Frua: l’uomo, di 56 anni, è stato soccorso dall’equipaggio di una ambulanza della Misericordia Arese. Ha riportato lievi lesioni.

Stamane incidente in via Roma a Solaro: per una caduta dalla bicicletta una donna di 50 anni ha avuto bisogno di essere soccorsa dall’ambulanza della Misericordia Arese, ed ha concluso la mattinata all’ospedale di Saronno, dove è stata medicata. Anche per lei, niente di particolarmente grave.

(foto archivio)

