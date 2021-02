GARBAGNATE MILANESE / CARONNO PERTUSELLA – McDonald’s benefico: il ristorante che si trova sull’ex Varesina, in territorio di Garbagnate Milanese ed a poco distanza dal confine con Caronno Pertusella, è da qualche tempo impegnato in una iniziativa solidale. Il Mc e la fondazione per l’infanzia “Ronald McDonald” doneranno infatti 230 pasti caldi alla settimana, sino a fine marzo, all’Emporio della solidarietà ed alla parrocchia dei Santi Eusebio e Maccabei, a favore di famiglie in difficoltà durante questo periodo dell’emergenza coronavirus. All’iniziativa collabora anche la Caritas di Garbagnate Milanese.

