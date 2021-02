Paura per le varianti: altro che sci, Ricciardi chiede lockdown totale in tutta Italia

Paura per le varianti: altro che sci, Ricciardi chiede lockdown totale in...

MILANO – Emergenza coronavirus, Walter Ricciardi intende chiedere al ministro della Sanità, Roberto Sperenza, un lockdown totale, in tutta Italia. A preoccupare fortemente lo scienziato e consulente ministeriale è la situazione dell’incremento dei casi legati alle “varianti” del coronavirus, soprattutto quella inglese la cui presenza è stata segnalata anche nella zona, a Magnago nel Legnanese ed a Bollate. E che, secondo alcune stime, stando così le cose nel giro di un mese e mezzo dovrebbe completamente rimpiazzare il virus presente in Italia, nella sua forma attuale. Il problema è che la variante inglese è molto più contagiosa.

Altro che niente sci (che dovrebbe ripartire domani), come richiesto nelle scorse ore dal Comitato tecnico scientifico, il Cts; per Riccardi sono ben altre le misure che andrebbero prese, immediatamente, per evitare che la pandemia sfugga ancora di mano, proprio mentre sta decollando la campagna vaccinale. Per Ricciardi dovrebbe chiudere subito tutte le scuole e le attività non essenziali, spepur per un periodo di tempo limitato, per evitare la diffusione delle varianti, potenziare il tracciamento e la campagna di vaccinazioni.

