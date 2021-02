SARONNO – A Roma hanno dovuto chiudere l’area della fontana di Trevi per gli assembramenti, a Milano oggi folla in tutto il centro, nelle località sciistiche pur con gli impianti chiusi si è visto il pienone per stare comunque sulla neve: com’è andata a Saronno? In centro molta gente, più del solito. E’ stato probabilmente il giorno-clou, quello odierno, della riapertura di molte attività con il passaggio della Lombardia nella Zona gialla dell’emergenza coronavirus. “Troppa ressa, quando ho visto corso Italia strapieno di gente ho preferito tornare a casa” le parole di un cittadino. Non tutti sono apparsi d’accordo. “La gente ha imparato a portare la mascherina e a non esagerare, così un aperitivo fuori dal bar o un caffè con il giusto distanziamento ci può stare, così come quattro passi nella zona pedonale” dice un altro saronnese.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il numero 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al medico pediatra.

(foto: anche oggi come nei giorni scorsi, centro affollato)

14022021