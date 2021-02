SOLARO – In dirittura d’arrivo i primi lavori di miglioramento delle strutture del centro sportivo di corso Berlinguer garantiti dalla nuova convenzione sottoscritta nel 2019 tra l’Amministrazione comunale e l’azienda concessionaria, Sporting Giada. Tra le varie opere di miglioramento delle strutture comprese nel bando di gara (oltre alla normale manutenzione del centro) è stata effettuata la sostituzione del manto in erba sintetica di uno dei campi da calcio a 5.

La copertura dei campi è stata rimossa e completamente sostituita con un nuovo materiale traslucido, soluzione che permetterà un risparmio sui costi di illuminazione, e coibentato con due strati separati che garantiscono l’isolamento termico attivo e passivo. Si tratta dunque di una nuova struttura meno impattante a livello ambientale. Sono inoltre in corso in queste ultime settimane i lavori di trasformazione di uno dei due campi da calcio a cinque coperti in quattro campi da paddle, sport nuovo e giovane che sta prendendo sempre più piede anche in Italia. Nuove opere saranno programmate nel corso degli anni di durata della convenzione. I prossimi in ordine di tempo riguarderanno i campi da tennis con la sostituzione dei manti di copertura, previsti per l’autunno 2021.

Fa notare Christian Caronno, assessore comunale ai Lavori pubblici: “Abbiamo accolto favorevolmente la proposta di convertire parte di una delle arene in nuovi campi da paddle per varie motivazioni, innanzitutto per accrescere il valore della struttura. Sappiamo che il paddle è una disciplina in forte ascesa, con sempre maggiori praticanti, e la diversificazione del nostro centro sportivo ci consente di offrire questa possibilità a tutta l’utenza. I lavori termineranno entro un mese e non vedo l’ora di sfidare e battere l’assessore allo Sport, Christian Talpo.

Le coperture sono le stesse che poi saranno utilizzate anche per campi da tennis e per l’altro campo da calcio a 5. Il minor impatto ambientale garantito dalla soluzione è un’importante innovazione per l’intero centro sportivo, innovazione di cui siamo molto fieri”.

(foto: il sindaco Nilde Moretti con l’assessore Christian Caronno ed i responsabili del centro sportivo)

14022021