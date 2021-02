SARONNO / VARESE – “Sino a lunedì 15 febbraio è possibile fare un piccolo grande gesto di amore, donare un farmaco acquistandolo nelle oltre 5000 farmacie aderenti alla campagna di raccolta promossa dal Banco farmaceutico. Chi vive in condizioni di povertà rinuncia addirittura a curarsi, e donare un farmaco da banco significa sostenere l’attività di molti enti del terzo settore impegnati su questo fronte”. Lo sottolinea la parlamentare locale, Maria Chiara Gadda, esponente di Italia viva.

All’iniziativa hanno aderito molte farmacie del Varesotto e delle zone limitrofe, obiettivo quello di raccogliere quanti più farmaci possibile per metterli a disposizione di chi si trova in difficoltà economiche, e per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza, in questo periodo contrassegnato dalla pandemia per il coronavirus.