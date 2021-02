SARONNO – “Un grazie a tutti i nostri iscritti per aver partecipato in modo così numeroso al congresso, per essere stati presenti alle riunioni online e per aver contribuito in modo così numeroso al voto di oggi”.

Così il segretario del Pd Rino Cataneo, traccia il bilancio del congresso che si è tenuto, con modalità online, nella giornata di ieri.

I risultati del voto, avvenuto anche questo online vedono Rino Cataneo con 53 voti (54,6) ottenere 11 delegati, Sara Battistini 24 (24,7) ottiene 4 delegati e Sabina Banfi con 19 (19,5) ottiene 3 delegati.

“Di questa grande partecipazione ne sono molto contento , dà ancora più valore alla vittoria che arriva dopo un confronto vero, intenso e sentito che ha visto il circolo mettersi in gioco. Un grazie quindi alle candidate Sara e Sabina per la bella competizione che è risultata ricca di spunti e contenuti e che ha saputo appassionare i nostri iscritti in un bel momento di democrazia”.

E non mancano i ringraziamenti: “Un ringraziamento va a Giovanni Corbo, segretario provinciale del nostro partito, che ha permesso di organizzare e portare avanti un congresso in un periodo così difficile per le norme anti covid.

Un grandissimo grazie va anche ad Alice Bernardoni, vice segretaria provinciale, e a tutti i ragazzi che oggi e per tutto il giorno si sono resi disponibili, per assistere e rendere possibile il voto online alla quasi totalità degli iscritti.

Il vero lavoro inizia adesso: il confronto è finito. E’ ora di rimboccarsi le maniche per lavorare per il circolo, la città e, per il piccolo contributo che possiamo dare, anche per il nostro Paese. La prima cosa che farò sarà cercare la collaborazione di tutti. Anche chi ha perso fa parte della grande famiglia del Pd ed è giusto che sia coinvolto nella ripartenza del circolo”.

