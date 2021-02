Origgio, vetri rotti in via Udrigium. Ancora

ORIGGIO – Raid notturno lo scorso fine settimana, nel mirino le vetture parcheggiate in via Udrigium, fra centro e periferia di Origgio. Dove ci sono soprattutto villette: chi aveva posteggiato a bordo strada ieri mattina ha avuto la brutta sorpresa di trovare i vetri delle vetture in mille pezzi. Un vandalismo? Oppure, più probabilmente, il gesto di qualcuno che voleva guardare negli abitacoli, magari per prendere qualche monetina o qualche oggetto?

Era già successo qualche tempo fa ed ora come allora nessuno si è accorto di niente, se non a “cose fatte”. Non è noto quanti veicoli siano stati presi di mira, c’è chi non ha formalizzato una denuncia. Sono comunque ora in corso le indagini delle forze dell’ordine per risalire al responsabile, o responsabili di questi episodi.

(foto da Facebook, una delle vetture che sono state prese di mira nel fine settimana in via Udrigium fra centro e periferia di Origgio)

