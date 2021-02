Scontro allo svincolo dell’A9, pompieri in autostrada a Origgio

ORIGGIO – Traffico difficoltoso oggi pomeriggio in orario di punta lungo la rete autostradale locale per l’ennesimo incidente avveuto nei pressi dello svincolo fra la A8 e la A9, in territorio di Origgio ed in direzione Milano, e che ha visto coinvolto un mezzo pesante. Ancora al vaglio della polizia stradale l’esatta dinamica del sinistro, un tamponamento che ha coinvolto anche una automobile e che ha creato subito code e rallentamenti anche perchè per riumuovere i detriti lasciati dai mezzi e per mettere l’area in sicurezza sul posto sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco.

Erano le 17.30: è arrivata anche una ambulanza della Croce rossa di Legnano il cui equipaggio si è preso cura dell’unica persona rimasta contusa, una donna di 44 anni che è stata comunque medicata direttamente sul posto, non è stato necessario il trasporto in ospedale.

(foto archivio: un precedente incidente avvenuto sempre in quel tratto della rete autostradale)

