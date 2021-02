Scontro auto-bici: 33enne finisce all’ospedale

SARONNO – E’ ancora tutta la ricostruire la dinamica dell’incidente avvenuto questa mattina, poco prima delle 9, all’incrocio tra via San Giuseppe e via Monti. L’impatto è avvenuto tra un’utilitaria guidata da una trentenne e la bicicletta su cui viaggiava una 33enne.

La cislista è stata sbalzata a terra mentre la conducente dell’auto si è subito fermata per prestare i primi soccorsi e dare l’allarme. Sul posto, inviata dalla centrale unica delle emergenze è arrivata un’ambulanza della Croce Rossa di Saronno presto raggiunta da una pattuglia della polizia locale.

Terminati i primi accertamenti la 33enne è stata portata all’ospedale di piazzale Borella dove è arrivata in codice giallo ma cosciente. Sul luogo dell’incidente la polizia locale ha raccolto la testimonianza dell’automobilista che arrivava da via Verdi e stava svoltando a sinistra in via San Giuseppe. Gli agenti si sono occupati di tutti i rilievi del caso. Non sono mancati passanti e residenti che hanno seguito le operazioni di soccorso.

(foto archivio)