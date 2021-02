Serata sul bullismo con Kiwanis e le scuole di Ceriano e Cogliate

CERIANO/COGLIATE – L’istituto comprensivo Cesare Battisti di Cogliate e Ceriano Laghetto, in collaborazione con Kiwanis Club Brianza, invita i genitori e la cittadinanza a prendere parte ad una serata online, in programma questa sera, lunedì 15 febbraio alle 20.45, per parlare di bullismo, cyberbullismo e vittimizzazione tra pari. L’ideale titolo dato alla serata è Curiamo le relazioni.

«Emerge sempre di più tra gli studenti gli adolescenti l’esclusione da gruppi di classe, ciò rappresenta una forma di esclusione sociale vittimizzati online, situazioni dolorose e di umiliazione» – spiegano dalla scuola. Il relatore della serata sarà Matteo Fabris, psicologo esperto in psicologia forense, scolastica e dello sviluppo nonché il fondatore del Kiwanis Club Brianza, e sarà presente alla serata anche la presidente del Kiwanis Club Brianza Annamaria Uboldi. Introdurrà l’incontro Gabriella Zanetti, dirigente scolastico.

Per prendere parte all’evento è necessario inviare una mail all’indirizzo [email protected], a quel punto sarà inviato un link di partecipazione sulla piattaforma Meet.

15022021