Tamponamento con due contusi al confine fra Saronno e Caronno Pertusella

CARONNO PERTUSELLA – Tamponamento in corso della Vittoria nei pressi del parcheggio del centro sportivo “casa” della Caronnese calcio: il sinistro si è verificato oggi pomeriggio alle 16 coinvolgendo tre automobili. Sul posto sono accorse due ambulanze della Croce azzurra di Caronno pertusella e sono arrivate le pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Saronno e della polizia locale caronnese.

Un tamponamento che non ha causato gravi conseguenze per le persone presenti sulle vetture, solo due quelle che hanno avuto bisogno di cure mediche, una donna di 71 anni ed un uomo di 66 anni, trasportati all’ospedale di Saronno per lievi contusioni; ma che – avvenuto lungo una delle arterie più trafficate al confine fra Caronno Pertusella e Saronno – ha causato qualche rallentamento. Da chiarire le cause e l’esatta dinamica del sinistro, le forze dell’ordine si sono occupate di eseguire tutti i rilievi e di interrogare i presenti.

(foto archivio: una pattuglia della polizia locale di Caronno Pertusella)

15022021