SARONNO – “Bene il rifacimento delle strisce pedonali (per marciapiedi disconnessi e senza rampa per le persone con mobilità ridotta) ma molto male la nuova viabilità, la disposizione dei parcheggi ed il senso unico alternato”.

E’ il commento di Filippo Cannatelli, esponente di Forza Italia, dell’intervento che ha reso via San Dalmazio slow.

“Chi proviene da via San Dalmazio, proseguendo per immettersi su via Miola, come fa a dare la precedenza alle macchine che arrivano da un’altra via della quale non ha la visuale? Era logico e meno pericoloso lasciare come era precedentemente, cioè che la precedenza dovesse darla chi si immetteva da via Miola su via San Dalmazio che aveva piena visibilità per verificare se il tratto di strada ristretto fosse già percorso”.

Il saronnese ha anche condiviso un video (girato dal passeggero) in cui mostra gli operai al lavoro e la nuova segnaletica realizzata dall’Amministrazione negli ultimi giorni con l’obiettivo di rendere più sicura l’arteria teatro di uno spaventoso incidente a metà gennaio.