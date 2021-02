Addio a Pinuccia Pagani, fedelissima del Gap Saronno: il ricordo dei saronnesi

SARONNO – Si è spenta ieri sera Pinuccia Pagani volto noto del Gap Saronno. La saronnese aveva novant’anni. Nell’ottobre scorso era rimasta vedova per la morte del marito Mario con cui ha da sempre condiviso la passione per la corsa e l’impegno nel Gap.

Proprio dal Gruppo amatori podismo arriva una dedica e la notizia della sua scomparsa.

“Ciao dolce Pinuccia resterai sempre nei nostri cuori. Ci mancherai tanto ma ora ti sappiamo felice insieme con il tuo Mario. Ora potrete camminare insieme per sempre e noi non vi dimenticheremo mai…..BUON VIAGGIO😥

Il gruppo GAP si stringe alla famiglia con tanto affetto”.

Ad esprimere il proprio cordoglio per la scomparsa della saronnese tantissimi esponenti del mondo sportivo cittadino.

Nadia De Nicolo’

Tutto il gruppo Asd Running Saronno si unisce al Gap Saronno per porgere sentite condoglianze

Palumbo Giacomo

In queste occasioni non si sa mai cosa dire….qualsiasi parola appare vuota di senso difronte a questo triste momento….ciao Pinuccia lo so che ora sei con il tuo amato Mario sei stata una bella persona ti ricorderò con grande affetto. Ciao.

Matteo Colombo

Mi unisco al cordoglio e al ricordo di due persone molto speciali