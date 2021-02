CARONNO PERTUSELLA – Ciclista investito alla periferia di Caronno Pertusella: l’incidente stradale è successo alle 13.30 di oggi nel tratto locale dell’ex statale Varesina, via Bergamo, nei pressi dell’incrocio con lo slargo definito piazza Lombardia che porta verso il cimitero del paese. Sul posto è accorsa una pattuglia della polizia locale ed è arrivata una ambulanza della Croce rossa di Saronno: nello scontro con una vettura, il ciclista – un uomo di 46 anni – è caduto a terra riportando alcune contusioni ma le sue condizioni non appaiono comunque preoccupanti. Gli agenti della vigilanza urbana hanno eseguiti i rilievi del sinistro e raccolto le testimonianze dei presenti e sono ora impegnati a ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto, per mettere a fuoco le eventuali responsabilità

A mezzogiorno sempre a Caronno Pertusella intervento dell’ambulanza della Croce rossa di Garbagnate Milanese in un impianto lavorativo di via 5 giornate per un infortunio: un 42enne è stato trasportato all’ospedale garbagnatese per essere medica, non ha comunque riportato gravi lesioni.

(foto archivio)

