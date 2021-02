COGLIATE – Da qualche tempo erano stati notati movimenti sospetti, lo scorso fine settimana alcuni volontari hanno visto che qualcuno si aggirava nel recinto della piazzola della raccolta differenziata alle porte del paese; gli sconosciuti stavano evidentemente scegliendo e selezionando il materiale presente, per prendere quello più facilmente “rivendibile” perchè riciclabile. Avrebbe potuto fruttare loro una piccola somma, tolta però dalle “tasche” dei cogliatesi, perchè il materiale della differenziata viene “rinvenduto” dal Comune e genera un piccolo profitto per la collettività. In sostanza i ladruncoli aveva scelto del materiale, compresi dei motori che avevano provveduto a smontare, gettandolo quindi al di là della rete, per recuperarlo poi con comodo.

E’ stato intimato l’alt, uno è scappato ed uno – un nordafricano – è stato fermato e quindi consegnato ai carabinieri nel frattempo accorsi, e per tutti gli accertamenti del caso; la sua posizione è stata quindi posta al vaglio delle forze dell’ordine.

