SARONNO – Qualche volto nuovo, qualche ritorno a sorpresa ma soprattutto una nuova maggioranza legata alla lista del candidato Rino Cataneo è questa la nuova composizione del direttivo del Pd uscita dal congresso di domenica.

I risultati del voto, avvenuto online come il congresso hanno visto conquistare il titolo di segretario Rino Cataneo con 53 voti (54,6) ottenere 11 delegati, seguito da Sara Battistini 24 (24,7) ottiene 4 delegati e Sabina Banfi con 19 (19,5) ottiene 3 delegati.

Ma quindi chi entrerà a far parte del direttivo Pd. Ecco i nomi: Egidio Mapelli, Chiara Angaroni (nota per la sua attività in ambito culturale e membro della commissione cultura), Alessandro Papa (legale che ha seguito i ricorsi dei bagolari di via Roma), l’ex consigliere comunale Rosanna Leotta, Fabio Salvaggio, Michela Della Monica, la sorpresa della campagna elettorale Tommaso Valarani, Maria Clara Menendez Pereira, Luca Braga, Maria Angela Alberio, Antonio Di Nardo, Sara Battistini (candidata alla segreteria ed ex consigliere comunale), Massimo Caimi, Valeria Valioni (ex vicesindaco con l’Amministrazione Porro), Nando Lignano, Sabina Banfi (candidata alla segreteria), Marialuisa Cremonesi e l’ex assessore Roberto Barin.