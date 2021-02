SARONNO / MILANO – Dall’ex Cantoni all’ex Isotta Fraschini a tante altre aree dismesse saronnesi: la legge regionale per la Rigenerazione urbana interessa e tocca da vicino Saronno.

“La legge regionale sulla Rigenerazione urbana rappresenta un volano per lo sviluppo del territorio e la sua ripartenza economica, soprattutto adesso che stiamo attraversando la durissima crisi economica dovuta alla pandemia da Covid-19. È quindi fondamentale ricordare che la legge è in vigore e che i ricorsi ad oggi non ne bloccano in nessun modo l’applicabilità. Al momento è una questione tra il Tar e Città Metropolitana, sul quale dirà la parola definitiva la Corte Costituzionale. Quindi, ad oggi la legge è applicabile e rappresenta uno strumento importantissimo per i Comuni lombardi”. Così Silvia Scurati, Consigliere regionale della Lega e membro della Commissione Territorio di Regione Lombardia, che interviene sulla questione della legge regionale di Rigenerazione Urbana.

“La Rigenerazione urbana sta venendo osteggiata da alcune amministrazioni di sinistra per motivi puramente ideologici. Ma così facendo stanno sottraendo ai propri cittadini e alle attività produttive occasioni di sviluppo quanto mai necessarie in questo periodo. Speriamo che si ravvedano” conclude Scurati.

