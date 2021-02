Governo Draghi, Candiani in pole nella corsa ai sottosegretari

TRADATE – Svelati i nomi dei ministri, in attesa della fiducia del Parlamento al governo Draghi, a tener banco tra i rumors del mondo politico romano c’è la corsa ai posti di sottosegretari e viceministri.

Negli ultimi giorni spopola tra le pagine dei quotidiani e nei servizi televisivi il nome del senatore tradatese Stefano Candiani in lizza con il deputato canturino Nicola Molteni per un posto di sottosegretario al ministero dell’Interno che la Lega chiede a gran voce.

Salvini rivendicherebbe un ruolo al Viminale per un uomo di sua fiducia da inserire nel team del ministro Luciana Lamorgese. Da questo punto di vista il senatore Candiani sembra in pole position sia per la grande fiducia in lui di Salvini sia per il buon lavoro fatto durante il governo Conte I dove aveva la delega ai Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile, Affari Interni e Territoriali e Fondo Edifici di Culto.

Ad ostacolare il ritorno della Lega al Ministero degli Interni e quindi anche la corsa di Candiani soprattutto il centrosinistra decisamente contrario a lasciare spazio ai leghisti al Viminale.