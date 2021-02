SARONNO – “Scempio”. E’ la parola che sceglie, nella sua segnalazione a ilSaronno, un residente di via Petrarca per descrivere la situazione del parco di via Petrarca.

Il saronnese ha scritto alla nostra testata dopo una passaggiata, con il proprio cane, nell’area verde cuore del quartiere Aquilone. Ad indignare e rammaricare il residente “i rami di piante secolari rotte e divelte sicuramente per colpa della mano i qualche persona che non sa come passare il suo tempo”.

Dall’osservazione dei danni provocati al patrimonio arboreo dell’area verde nasce la domanda, che è anche una richiesta: “Vi è la presenza costante della polizia locale in questa zona? Io dico di no”.

Il saronnese parte dai rami danneggiati e dalla sua esperienza personale per chiedere una maggior attenzione per l’area verde per arginare i vandalismi ed altri episodi di degrado: “Vivendo nel quartiere, vedo quotidianamente i gruppi di ragazzi che frequentano tale parco non per giocarci ma penso purtroppo per fare danneggiamenti e cose anche poco lecite. Per contro non ho mai visto la presenza di nessun addetto alla sicurezza del territorio”.

