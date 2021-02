SARONNO – L’hanno raggiunto sul vagone del treno su cui viaggiava in direzione di Saronno. Erano un gruppo di ragazzi italiani e stranieri mentre lui era solo. Gli hanno dato un pugno in faccia e gli hanno preso il portafoglio e il cellulare prima di scendere alla stazione di Saronno e dileguarsi in città.

E’ la disavventura capitata domenica sera, tra le 18,30 e le 19, ad un 19enne di Azzate.

La vittima viaggiava sola sulla tratta Saronno Seregno e proprio qui è stato preso di mira da un gruppo di ragazzi all’altezza della stazione di Ceriano Laghetto. In netta minoranza il 19enne non ha potuto nemmeno tentare la fuga o una reazione. L’unica cosa che ha potuto fare, arrivato alla stazione di Saronno, è stata allertare i carabinieri. Malgrado l’accaduto il 19enne, visibilmente provato, non è ricorso alle cure mediche.

Ha raccontato nei dettagli l’accaduto ai militari e ieri mattina ha perfezionato la denuncia alla caserma di Saronno. Sono stati avviate le indagini che si avvarranno anche delle immagini della videosorveglianza della stazione di Saronno e di Ceriano Laghetto nella speranza di identificare e rintracciare i membri del gruppo.