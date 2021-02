BOLLATE – Oggi la provincia di Milano con i suoi +400 nuovi casi è quella più colpita dal coronavirus in Lombardia ma alle porte del Saronnese si tira un sospiro di sollievo per i dati provenienti da Bollate, dove erano stati nei giorni scorsi riscontrati alcuni casi di “variante inglese” ed erano state sottoposte a tampone, durante il weekend, centinaia di persone. Sono ora giunti gli esiti di 500 test, soltanto 8 sono risultati positivi. Lo hanno riferito funzionari di Ats in un incontro in streaming con i responsabili scolastici. Si allontana, dunque, il rischio che Bollate finisca in Zona rossa.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il numero 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al medico pediatra.

(foto: punto tamponi)

16022021