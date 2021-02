MILANO – Mentre si parla di un possibile ritorno della Lombardia in Zona arancione della prossima settimana, al riguardo oggi il governatore Attilio Fontana (foto) ha ricordato che la decisione verrà presa venerdì quando saranno disponibili i dati del Cts, Comitato tecnico-scientifico, oggi i dati dei nuovi contagi sono scesi.

Diminuiscono infatti ricoverati nelle terapie intensive (-10). A fronte di 38.296 tamponi effettuati, sono 1.764 i nuovi positivi (4.6 per cento, ieri erano stati il 5.6 per cento sui tamponi eseguiti). I guariti e dimessi sono 1.715. I decessi oggi +29 (ieri +38).

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 38.296 (di cui 24.740 molecolari e 13.556 antigenici) totale complessivo: 6.193.465

– i nuovi casi positivi: 1.764 (di cui 103 “debolmente positivi”)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 490.907 (+1.715), di cui 3.186 dimessi e 487.721 guariti

– in terapia intensiva: 363 (-10)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 3.740 (+47)

– i decessi, totale complessivo: 27.883 (+29)

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.