SARONNO / TRADATE – Pochi nuovi casi di positività al coronavirus oggi fra Saronnese e Tradatese. A Saronno +2, a Caronno Pertusella +2, a Gerenzano e Tradate +1.

Ecco i numeri dei casi rilevati da inizio pandemia (tra parentesi i numeri di ieri per un confronto):

Saronno: 2.943 (2.941)

Caronno Pertusella: 1.251 (1.249)

Gerenzano: 832 (831)

Tradate: 1.391 (1.390)

Nella bassa comasca nuovi casi a Mozzate e Turate. Nelle vicine Groane pochi casi fra Limbiate e Cesano Maderno, nessun nuovo caso a Cogliate, Ceriano Laghetto, Misinto e Lazzate.

Oggi sono complessivamente +267 i nuovi casi positivi al coronavirus nelle province di Varese (+55), Como (+107) e Monza Brianza (+105).

Mentre si parla di un possibile ritorno della Lombardia in Zona arancione della prossima settimana, al riguardo oggi il governatore Attilio Fontana ha ricordato che la decisione verrà presa venerdì quando saranno disponibili i dati del Cts, Comitato tecnico-scientifico, oggi i dati dei nuovi contagi sono scesi. Diminuiscono infatti ricoverati nelle terapie intensive (-10). A fronte di 38.296 tamponi effettuati, sono 1.764 i nuovi positivi (4.6 per cento, ieri erano stati il 5.6 per cento sui tamponi eseguiti). I guariti e dimessi sono 1.715. I decessi oggi +29 (ieri +38).

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il numero 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al medico pediatra.

17022021