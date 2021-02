SARONNO – Più attenzione per le necessità dei disabili e massimo rispetto di quei spazi dedicati essenziali per rendere meno complicata la vita in città..

E’ l’appello che una mamma saronnese ha rivolto alla città e in particolare al sindaco Augusto Airoldi con una lettera aperta.

Poche righe da cui però emerge la grande difficoltà con cui si trova a fare i conti e l’iniziativa che è pronta ad intraprendere per ottenere il giusto rispetto.

La riportiamo integralmente

Buongiorno, sono la mamma di un bambino disabile, a cui è stato concesso un pass di parcheggio per disabili.

Negli ultimo 10 giorni ho trovato 3 volte autovetture non autorizzate occupare il posto disabili e per ben 2 volte la stessa mamma, poiché in 3 anni di scuse ne ho sentite tante, non scrivo questo post per “sensibilizzare” ma solo per comunicare che la prossima volta che troverò occupato abusivamente il posto disabili all’esterno della scuola, lascerò la macchina in mezzo alla strada, bloccando il flusso, entrerò con tutta calma a scuola, così il problema non sarà solo mio ma toccherà anche gli altri genitori.

Prenderò una multa? Saranno i soldi meglio spesi!

(foto archivio)