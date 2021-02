Nuovo sito internet per il comune di Misinto: “Più servizi per i cittadini”

Nuovo sito internet per il comune di Misinto: “Più servizi per i...

MISINTO – È online ormai da qualche giorno il nuovo sito del comune di Misinto. Rinnovato nella grafica, nelle funzioni e nella fruibilità per l’utente, il portale è stato inaugurato dal sindaco Matteo Piuri che ne illustra così le qualità:

«Si tratta del primo passo di un percorso di globale rinnovamento degli strumenti multimediali attualmente disponibili. Il nuovo sito, oltre a proporre una nuova veste grafica in linea con i dettati dell’AgID (Agenzia per l’Italia Digitale), garantirà una fruizione semplice, veloce ed intuitiva anche agli utenti che approcciano per la prima volta.

Le linee guida per la realizzazione dei siti Web Istituzionali dei Comuni, hanno l’obiettivo di coniugare degli standard web di usabilità e design condivisi da tutta la Pubblica Amministrazione Nazionale.

L’applicazione di queste regole, consente al cittadino di gestire un layout grafico simile per tutti i siti Web Istituzionali indipendentemente dall’Ente.

Il passaggio al nuovo layout grafico, potrebbe inizialmente crearvi qualche disorientamento, del tutto normale visto il cambio radicale rispetto al vecchio sito.

Il nuovo sito applica il “responsive web design” (RWD), ovvero è in grado di adattarsi graficamente in modo automatico ed ottimale al dispositivo con il quale vi collegherete (computer, tablet, smartphone, ecc.).

Le trasformazioni hanno sempre delle conseguenze. Ci scusiamo fin da subito se alcuni banner e documenti al momento non sono disponibili. Insieme agli uffici stiamo monitorando tutta l’architettura del nuovo sito e contiamo di rendere il tutto fruibile al massimo della sua potenzialità, nel minor tempo possibile.

Come detto non si tratta solo di un ritocco di immagine, ma di un vero e proprio cambio radicale.

Il nuovo portale, nei prossimi mesi, sarà agganciato automaticamente a tutti i canali social istituzionali che saranno creati da questa Amministrazione. In tal modo, tutte le comunicazioni potranno viaggiare ed essere reperibili attraverso diversi strumenti di comunicazione (ad esempio Whatsapp, Facebook, Twitter, Youtube, Instagram).

Il nuovo sito rappresenta così la base per ulteriori sviluppi. Abbiamo avviato il processo di transizione digitale che consentirà di evolvere ulteriormente questo strumento. Alcuni servizi potranno essere richiesti dall’utente mediante registrazione ed accedendo ad un profilo personale e ad aree riservate per la richiesta di documenti, servizi ed effettuare pagamenti.

La funzionalità dei Servizi On-Line, sarà realizzata con l’ausilio di tutti quegli strumenti atti a garantire riservatezza e sicurezza.

Attiveremo a breve anche una App per consentirvi di mandare segnalazioni agli uffici in caso di buche pericolose, mancato ritiro rifiuti, lampioni non funzionanti, disservizi ecc.

Il comune sarà sempre più vicino a tutti i cittadini.

I nuovi regolamenti di utilizzo dei canali social che approveremo a breve in consiglio comunale, vi consentiranno di ricevere informazioni e news direttamente sul vostro smartphone. Eventi e iniziative dell’amministrazione, della Biblioteca, delle nostre associazioni, comunicazioni di inizio lavori stradali ecc., vi giungeranno tempestivamente, permettendovi di organizzare meglio il vostro tempo.

Ringrazio personalmente i partner tecnologici e commerciali che hanno lavorato e che stanno lavorando a questo progetto, i dipendenti comunali ed in particolare il consigliere comunale con delega alla comunicazione istituzionale e innovazione Luca Nobile».

17022021