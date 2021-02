MILANO – Dalle 18 di oggi, mercoledì 17 febbraio, e sino a mercoledì 24 febbraio, saranno applicate per i Comuni di Bollate (Milano), Castrezzato (Brescia), Mede (Pavia) e Viggiù (Varese) le disposizioni previste nella cosiddetta fascia rossa, già osservate poche settimane fa sull’intero territorio regionale. Lo prevede l’ordinanza firmata ieri dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sentito il ministro della Salute. L’atto dispone che le attività scolastiche e didattiche di tutte le classi delle scuole primarie e secondarie in questi Comuni si svolgano esclusivamente con modalità a distanza. La sospensione riguarda anche asili nidi e scuole materne.

Intanto il coordinatore lombardo della campagna vaccinale, Guido Bertolosa, ha fatto sapere che in due località del Varesotto è stata individuata la “variante scozzese” del coronavirus, ovvero la “variante della variante inglese”.

