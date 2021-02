Ospedale: scassinati gli armadietti del personale

SARONNO – Il bottino è decisamente misero visto che ormai da tempo il personale non tiene oggetti di valore negli armadietti proprio per evitare problemi di questo tipo ma certo resta l’amarezza per l’episodio e per la scelta di prendere di mira uno spazio già così provato e impegnato nella gestione dell’emergenza sanitaria.

In sostanza negli ultimi giorni qualcuno ha raggiunto il secondo piano del padiglione Rosso e ha scassinato alcuni armadietti dedicati al personale. Grande il rammarico dei dipendenti per la violazione di cui sono state vittime.

Purtroppo non è un fatto inedito per l’ospedale cittadino alle prese con piccoli furti, come quelli messi a segno ciclicamente anche ai danni dei distributori che, neanche il contingentamento degli ingressi legato alla pandemia è riuscito a fermare.

Scolpito nella memoria di operatori e saronnesi il furto di mascherine avvenuto nel primo lockdown nel momento in cui i dispositivi di protezione personale erano difficili da trovare.

(foto archivio)

17022021