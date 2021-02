SARONNO – I carabinieri della stazione cittadina stanno indagando su quanto accaduto domenica pomeriggio sulla massicciata dell’ex Saronno -Seregno all’altezza del parco del rione Aquilone.

Un gruppo di quindicenni è stato preso di mira da tre ragazzi più grandi. I bulli puntavano alle biciclette e agli zainetti dei giovani. Ne è nato un parapiglia in cui ad avere la meglio sono stati gli aggressori che non hanno esitato a prendere a schiaffi una delle vittime a strappare gli occhiali ad un altro quindicenne buttandoli nei rovi. Alla fine i bulli si sono allontanati con un zainetto e una bicicletta mentre i ragazzi hanno chiesto aiuto alle famiglie che li hanno accompagnati alla caserma cittadina per sporgere denuncia.

Sempre domenica, poche ore dopo, un 19enne era stato presa di mira, anche qui da un gruppo di ragazzi più grandi mentre viaggiava solo sul treno della linea Saronno-Seregno. Dopo avergli dato un pugno in faccia gli hanno portato via portafoglio e cellulare.