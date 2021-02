CISLAGO – Schianto sull’ex statale Varesina a Cislago, in quel tratto via Cesare Battisti nei pressi dell’incrocio con via Filzi, per una utilitaria che è andata a sbattere contro una vettura posteggiata a bordo strada. Il sinistro si è verificato ieri pomeriggio quando erano le 16.40. Sul posto è accorsa una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno ed è arrivata una ambulanza della Croce rossa di Legnano, che già si trovava in zona.

E’ stato prestato soccorso alla donna che si trovava, da solo, a bordo della vettura, una Fiat: la sessantenne è stata medicata direttamente sul luogo dell’incidente, indossava la cintura di sicurezza, non si è fatta molto male e non è stato necessario il trasporto in ospedale. Consistenti i danni materiali, i militari dell’Arma hanno subito avviato tutti gli accertamenti del caso per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro e mettere a fuoco le eventuali responsabilità.

(foto archivio)

