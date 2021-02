SARONNO – Svelate ieri sera le interviste realizzate a Cristiano Militello, storico inviato di Striscia la Notizia a Saronno. Nella giornata di giovedì tantissimi saronnesi hanno notato la troupe del tg satirico di Canale cinque in giro per la città.

Il comico ha intervistato diversi passanti tra corso Italia e via Garibaldi e ieri le prime interviste hanno fatto capolino nel servizio intitolato “Striscia lo striscione”. Parlando di gufate e di calciotori rimasti in mutande si vedono tre interviste a Saronno girate in piazzetta Portici, davanti all’attraversamento pedonale che porta in Municipio da via Marconi ed infine in piazza Libertà. Simpatica la risposta dell’ultimo saronnese che ha volutamente sbagliato i nomi dei conduttori da salutare scatenando la reazione di Militello.

Con una sana dose di ironia anche la risposta al comico del ragazzo intervistato davanti al palazzo Municipale che ha attirato l’attenzione dell’inviato con il suo look. Ovviamente l’intero servizio è stato realizzato nel rispetto delle norme anticovid quindi con mascherine e con un microfono posizionato sull’asta in modo da poter mantenere le distanze.

