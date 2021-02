SARONNO – Tamponamento fra tre auto lungo la trafficata via Marconi di Saronno, due persone hanno avuto bisogno di cure mediche. Una Renault Twingo ed altre due vetture sono entrare in collisione alle 13 di oggi, nei pressi dell’Agenzia delle entrate. Sul posto, con una pattuglia della polizia locale, è accorsa una ambulanza della Misericordia Arese il cui equipaggio si è preso cura dei contusi, una saronnese di 64 anni ed un ragazzo di 34 anni. Sono stati medicati al pronto soccorso dell’ospedale cittadino, le loro condizioni non destano preoccupazioni.

Ammaccate le tre automobili, i danni sono ancora da quantificare con precisione; gli agenti della vigilanza urbana hanno avviato accertamenti per chiarire dinamica ed eventuali responsabilità del sinistro; in quel tratto verso la rotonda di via Piave-via Roma, via Marconi è senso unico.

(foto archivio: una veduta della trafficata via Marconi, che collega centro e periferia. L’incidente è avvenuto poco oltre l’intersezione con via Monte Grappa)

