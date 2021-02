SARONNO – Dal Fbc Saronno, del quale nelle scorse stagioni aveva indossato la maglia come giocatore, ed una panchina in un campionato prestigioso e di carattere nazionale come quello della Primavera. In questo caso della Pro Sesto. E’ il traguardo raggiunto dall’ex saronnese Giuseppe Scavo. Qui il comunicato della Pro Sesto che annuncia la novità.

Pro Sesto 1913 comunica che nei giorni scorsi mister Paolo Gatti ha rassegnato le proprie dimissioni da allenatore della Primavera biancoceleste per motivi di carattere personale. A mister Gatti va il ringraziamento da parte di tutta la società per il lavoro svolto nella prima parte di stagione di un anno così complesso e particolare. La guida dei giovani biancocelesti è stata affidata a Giuseppe Scavo, ex calciatore biancoceleste e già allenatore in seconda della gestione tecnica di mister Gatti.

(foto: Giuseppe Scavo calciatore nel Fbc Saronno qualche stagione fa. Ora è l’allenatore della Primavera della Pro Sesto)

