SARONNO – Torna domenica il mercatino degli hobbysti saronnesi. L’iniziativa organizzata dalla Pro loco e dal Circolo Tramway torna in piazza dei Mercanti dopo il lungo stop dettato dalle norme che hanno regolato le iniziative in questo periodo di pandemia.

Sarà comunque un mercatino in una nuova versione con tutte le misure di sicurezza del caso. In piazza dei Mercanti saranno disponibili un’ottantina di stalli per altrettanti stand che rispetteranno distanze di sicurezza, l’uso della mascherina e dell’igienizzate.

Del resto in città, anche grazie alla zona gialla, sono stati riattivati, in versione completa, tutti gli appuntamenti con le bancarelle cittadine dal mercato settimanale, del mercoledì intorno a piazza dei Mercanti e del venerdì alla Cassina, a quello mensile dell’ultima domenica del mese.

Stand e clienti sono dunque attesi in piazza dei mercanti domenica 21 febbraio dalle 8 alle 14.

(foto: un’immagine d’archivio del mercatino delle cose vecchie e degli hobby organizzato dalla Pro loco e dal Circolo Tramway in piazza dei Mercanti)