GERENZANO – Festeggiare il Carnevale ai tempi del Covid significa rinunciare ai carri e alle parate, ma non ai festeggiamenti.

L’assessorato alla Cultura del comune di Gerenzano, infatti, ha organizzato un evento che non lascia indietro i più piccoli.

Tutti sintonizzati sabato 20 febbraio alle 21 sulla pagina Facebook del Comune di Gerenzano – Amministrazione comunale per assistere in diretta allo spettacolo “Superzero Show”.

Burattini, clown, ventriloqui e tante risate garantite per un evento che non vuole escludere anche gli adulti, presentandosi come uno spettacolo per “bambini e non solo”.

Sono molte le città della zona che hanno festeggiato il Carnevale virtualmente: a Saronno si festeggia nel rispetto delle norme anti-Covid con il concorso “Truccati ma non smascherati” organizzato dal gruppo scout Agesci Saronno 1, in cui le mascherine chirurgiche avranno ruolo fondamentale nei travestimenti.

Anche Rovello Porro si concorre per il vestito più bello nel concorso organizzato da Associazione Verde Età “Carnevale ai tempi del Covid“.

(in foto: la locandina dell’evento).

18022021