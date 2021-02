Marta Gilli lascia il gruppo Con Saronno, consiglio comunale in diretta

SARONNO – E’ in programma stasera il primo consiglio comunale del 2021. Vista la situazione di emergenza sanitaria il consiglio comunale è stato convocato in videoconferenza alle 20.

Per seguire la seduta dell’assemblea cittadina da casa è disponibile una diretta audio su Radiorizzonti (88 FM – www.radiorizzonti.org – digitale terrestre canale radio 880) e una diretta video su www.radiorizzonti.org

1. Approvazione verbali sedute precedenti.

2. Variante al Piano di recupero Corso Italia / Vicolo Santa Marta – Approvazione.

3. Atto di indirizzo per gli interventi di riqualificazione della stazione ferroviaria

Saronno Centro e di riorganizzazione del polo infrastrutturale – manutentivo

(Via Diaz/ Don Griffanti).

4. Mozione del Gruppo Forza Italia per differenziare il valore di terreni edificabili

a destina-zione residenziale ai fini del calcolo dell’imposta IMU