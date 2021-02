LIMBIATE – E’ successo nel weekend e il ragazzino coinvolto, fortunatamente solo lievemente ferito, ha 13 anni ed è residente a Limbiate.

Erano le 18.20 ed era già buio quindi quando il giovane limbiatese si apprestava ad attraversare viale Lombardia, dall’intersezione con la via Pace, sulle strisce pedonali. In quel momento, su viale Lombardia arrivava un’auto diretta in via Marconi e urtava la gamba del ragazzino, ma non si fermava per accertarsi delle sue condizioni e procedeva la sua marcia.

Sul posto si sono portati l’ambulanza, che prestava le prime medicazioni al giovane prima di trasportarlo in codice giallo all’ospedale Niguarda, e gli agenti della polizia locale, che raccoglievano la sua testimonianza per la ricostruzione dell’accaduto. Con gli elementi forniti dal ragazzo, i vigili stanno effettuando verifiche accurate per risalire al conducente dell’autovettura che si è data alla fuga e che dovrà rispondere del reato di omissione di soccorso.

