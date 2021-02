SARONNO – Centoquarantaquattro sono gli over 80 che hanno prenotato per oggi la vaccinazione all’ospedale di Saronno.

“Il numero è volutamente contingentato – spiegano dall’Ats – sia a causa della ridotta fornitura dei vaccini sia per la necessità di gestire con grande attenzione l’accesso dei pazienti. In questa fase si vaccinano persone anziane che possono avere difficoltà a muoversi e che vanno monitorati con attenzione subito dopo la vaccinazione. Così per evitare assembramenti sono stati studiati percorsi ad hoc e almeno per i primi giorni si è preferito un numero ridotto di somministrazione per gestire la situazione. Quando il sistema sarà rotato i numeri saliranno”.

A Saronno le vaccinazione avvengono al terzo piano del padiglione verde all’ospedale di Saronno. Il personale sarà presenti dalle 8 alle 14 quando saranno realizzate tutte le 144 vaccinazioni. E’ già stata fissata e quindi comunicata la data per la somministrazione della seconda dose che per gli over 80 vaccinati oggi sarà il prossimo 11 marzo. A tutti gli anziani vaccinati nella giornata di oggi sarà inoculato il vaccino Pfizer.

Per quanto riguarda le vaccinazioni negli altri ospedali dell’Asst Valle Olona, di cui fa parte il presidio di Saronno, le dosi somministrate oggi sono di 216 a Busto Arsizio e 216 a Gallarate.