SARONNO – Ieri sul territorio di Ats Insubria, che comprende Saronno e circondario (il locale punto vaccini è all’ospedale saronnese di piazza Borella) sono state somministrate 1635 vaccinazioni anti-coronavirus, di esse 938 ad over 80.

Complessivamente, in Lombardia, “sono stati 3.823 gli anziani che ieri hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid nell’ambito della fase ‘1 ter’ dedicata agli over 80. Un buon successo considerato che gli appuntamenti sono stati comunicati un giorno prima, tramite sms e telefonata. Gli slot previsti, in funzione della disponibilità dei vaccini ricevuti dalla struttura del commissario Domenico Arcuri, sono stati occupati e non ci sono state significative defezioni da parte degli utenti. La macchina organizzativa, a parte qualche piccolo inconveniente, fisiologico nelle fasi iniziali, ha dimostrato efficienza ed efficacia”. Così la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia Letizia Moratti commentando i dati della prima giornata della vaccinazione degli over ’80 che ha preso il via ieri in Regione Lombardia.

“Nel frattempo – continua la vice presidente – proseguono anche le vaccinazioni degli under 80 che riguardano le categorie under 80 comprese in questa fase, che ieri sono state 8843, per un totale di vaccinati in tutte le Ats lombarde di 12.511”. “Sul fronte delle adesioni – conclude Moratti – si è toccato un totale complessivo pari a 439026, di cui 297536 effettuate sul portale, 125906 presso le farmacie e 15584 dai medici di medicina generale. Gli anziani over 80 devono proseguire con convinzione a fornire la loro adesione alla vaccinazione attraverso i tre canali a disposizione, portale, farmacie e medici di famiglia, in modo da realizzare la più ampia copertura possibile di questa fascia di cittadini”.

19022021