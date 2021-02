Atterraggio su Marte accompagnati dal tradatese Guaita e dal saronnese Bignami

SARONNO / TRADATE – Ben rappresentate, Saronno e Tradate, nella serata di divulgazione scientifica che su Focus tv, ieri, ha condotto gli spettatori in diretta su Marta. Dalle 21, infatti, la trasmissione per seguire passo dopo passo l’atterraggio della sonda Perseverance sul pianeta rosso dove andrà alla ricerca della vita. Ad accompagnare gli spettatori sono stati il conduttore Luigi Bignami, giornalista scientifico molto noto in Italia ma specificamente a Saronno, dove è stato per molti anni insegnate al collegio arcivescovile “Castelli”, professore di scienze della Terra e biologia. Con lui c’era anche Cesare Guaita, presidente del Gruppo astronomico di Tradate, il Gat, sempre molto attivo nella organizzazione di conferenze ed appuntamento per fare conoscere le meraviglie dell’universo.

Chi si è perso la diretta, ha occasione comunque di vedere il programma tramite la app di Mediaset, Mediaset play: fra gli ospiti i rappresentanti e collaboratori anche di aziende del Varesotto che collaborano a progetti esplorazione di Marte.

(foto: un momento della trasmissione in onda su Focus tv)

19022021