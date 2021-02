CARONNO PERTUSELLA – “Un anno fa ci lasciava il nostro amatissimo presidente Augusto Reina. Brillantissimo manager con grande fiuto per il business, capace di lanciare grandi marchi a livello mondiale, Augusto Reina è sempre stato uomo di grandi tradizioni, legato alla sua famiglia e agli amici della sua Caronnese che ha guidato per molti anni”. Così Reina viene ricordato dalla società calcistica di Caronno Pertusella.

Reina aveva sposato i valori della Caronnese negli anni ’90 entrando all’interno del Consiglio di società, per poi diventarne Presidente negli anni successivi. La Caronnese durante la sua Presidenza è cresciuta tantissimo facendo un duplice salto di categoria, dalla Promozione all’Eccellenza fino alla Serie D. Ma soprattutto Augusto ha sempre creduto nei giovani, nel suo settore giovanile che negli ultimi anni si è sviluppato moltissimo e che lui seguiva seduto in tribuna coinvolgendo tutta la sua famiglia. Ci manca veramente tanto: in occasione di questo primo anniversario tutta la Caronnese si unisce per ricordarlo stringendosi intorno alla sua famiglia che non ha mai smesso di supportare i colori della Caronnese. Ancora una volta… Ciao Pres!

