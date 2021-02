Coronavirus: +17 fra Turate, Mozzate, Lomazzo e Appiano

TURATE – Risalgono i numeri anche nella bassa comasca. A Turate oggi +2 casi positivi al coronavirus, a Mozzate +6 ed a Lomazzo +1.

Ecco i numeri dei casi rilevati da inizio pandemia (tra parentesi i numeri di ieri per un confronto):

Turate 673 (671)

Mozzate 707 (701)

Lomazzo 732 (731)

Appiano Gentile 647 (639)

Oggi ben +1285 nuovi casi positivi al coronavirus fra le provincia di Varese, che con un +528 è fra le più alte della Lombardia; Brianza (+462) e Como (+295).

In Lombardia a fronte di 51.894 tamponi effettuati, sono 3.724 i nuovi positivi (7.1 per cento dei tamponi eseguiti, contro il 5.9 di ieri ed il 4.6 dell’altro ieri). I guariti e dimessi sono 1.875. In Lombardia oggi i decessi registrati sono stati +33 (ieri +55 e l’altro ieri erano stati +29).

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il numero 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al medico pediatra.

(foto archivio: sanificazione all’ospedale di Saronno)

19022021