LIMBIATE – Dopo più di due settimane di calma piatta sul fronte scolastico, da lunedì 15 febbraio si sono registrati più casi di contagi da Covid-19 nelle scuole di Limbiate.

In totale, da lunedì a giovedì, è arrivata da Ats la segnalazione di quarantene fiduciarie per i bambini di sei classi: due quarantene riguardano due sezioni dei nidi comunali (una classe al Millecolori e una classe al Fantasia), una è alla materna e tre quarantene hanno coinvolto gli studenti delle primarie (una classe della scuola Marco Polo e due classi della Rodari). Nessun problema particolare in nessuna delle situazioni: Ats ha disposto la sospensione delle attività in presenza e, per le tre classi delle primarie coinvolte, sono iniziate le lezioni in Dad, che andranno avanti per due settimane, prima della riammissione a scuola.

19022021