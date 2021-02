MILANO – A fronte di 51.894 tamponi effettuati, sono 3.724 i nuovi positivi (7.1 per cento dei tamponi eseguiti, contro il 5.9 di ieri ed il 4.6 dell’altro ieri). I guariti e dimessi sono 1.875. In Lombardia oggi i decessi registrati sono stati +33 (ieri +55 e l’altro ieri erano stati +29).

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 51.894 (di cui 38.842 molecolari e 13.052 antigenici) totale complessivo: 6.287.867

– i nuovi casi positivi: 3.724

– i guariti/dimessi totale complessivo: 493.987 (+1.875), di cui 3.414 dimessi e 490.573 guariti

– in terapia intensiva: 373 (+5)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 3.733 (+17)

– i decessi, totale complessivo: 27.971 (+33)

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.