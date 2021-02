SOLARO – Secondo i dati forniti al Sindaco, ci sono a questa data 29 attualmente positivi: 3 minori, 7 di età compresa tra i 18 e 34 anni, 15 adulti e 4 over65.

Ricordiamo che tutte le persone in quarantena/isolamento domiciliare devono rimanere tassativamente presso il proprio domicilio e, nel caso risiedano con altre persone, devono rimanere all’interno della propria stanza, senza contatti con i conviventi.

Da lunedì 15 febbraio sono state aperte le adesioni alla campagna vaccinale per i cittadini over80. È possibile manifestare la propria adesione collegandosi alla piattaforma dedicata https://vaccinazionicovid.servizirl.it

A Solaro, per essere assistiti nella procedura, i cittadini over80 possono rivolgersi anche al proprio medico curante oltre che alla Farmacia Comunale 1 di via Varese (tel. 029690000) e Farmacia Comunale 2 di corso Europa (tel. 029690034).

“Aderire alla campagna di vaccinazione anti-covid è molto importante – commenta il sindaco Nilde Moretti – le Farmacie Comunali come sempre sono schierate in prima linea e stanno fornendo assistenza alle persone senza reti sociali o senza la possibilità di accedere al portale su internet per ottenere l’appuntamento. Il motto della campagna è “più siamo, prima vinciamo” e io, così come tutta la nostra Amministrazione Comunale, ci sentiamo di condividerlo e sostenerlo il più possibile. Dobbiamo dare una svolta alla battaglia contro questo virus che ha cambiato le nostre vite ormai da un anno e dobbiamo farlo tutti insieme”