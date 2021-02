SARONNO – Parte oggi, venerdì 19 febbraio, l’iniziativa dei Giovani Democratici lombardi che si mettono a disposizione di coloro che vogliono prenotare il vaccino anticovid usando la modalità online, ma che hanno bisogno di un supporto telefonico per svolgere l’operazione.

“Pensiamo a coloro che posseggono uno smartphone o un computer, che hanno quindi la possibilità di fare la prenotazione da casa senza dover recarsi in farmacia, ma che non sono abituati a effettuare queste operazioni e non hanno dimestichezza con queste schermate e queste funzioni”

“Da oggi sarà attivo un numero telefonico al quale risponderanno volontari/e dei Giovani Democratici, ma anche ‘diversamente giovani’ come me – spiega Sara Battistini membro del direttivo del Pd – che ho aderito volentieri e immediatamente alla ricerca di volontari che potessero garantire questo servizio. Vivo quotidianamente il problema di persone anziane o straniere o poco digitalizzate che trovano enormi ostacoli nel compiere operazioni on line, alle quali necessita solo un piccolo supporto e incoraggiamento. Moltissimi ormai posseggono uno smartphone, ma non vi è mai stata una educazione e una formazione all’utilizzo di questo strumento per le necessità vere della vita quotidiana.

Da qui l’appello: “Invito chiunque a divulgare questa possibilità; tutti conosciamo persone che potrebbero avvantaggiarsene, e non abbiamo il tempo di aiutarle in prima persona. Ecco: ci sono i Giovani Democratici a disposizione, con questo servizio volontario, per tutta la comunità”

Ecco tutti i contatti: 3318078015 dal lunedi alla domenica dalle 9 alle 21, con la tessera sanitaria a portata di mano.