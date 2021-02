CARONNO PERTUSELLA – Grande ritorno nella Rheavendors Caronno Pertusella: Yurubi Alicart, giocatrice tra le più celebri del softball in Venezuela. Classe 1985, particolarmente temuta in attacco, ma forte anche in difesa, è stata riconfermata dal presidente della società Alfonso Turconi per la quinta stagione consecutiva nella squadra caronnese.

Lo scorso anno la pandemia da Coronavirus ha fermato le attività della giovane sul suolo italiano: con la chiusura degli aeroporti e l’annullamento dei voli internazionali dal Sudamerica per l’Italia, il 2020 è stato un anno senza partite per la giocatrice venezuelana.

Per i prossimi tempi, però, si spera che la pandemia non ostacoli nuovamente il suo ritorno e che l’atleta possa rincominciare ad allenarsi insieme alle sue compagne di squadra per il campionato 2021, previsto per la prossima primavera, in cui potrebbe essere possibile assistere ad uno dei suoi famosi fuoricampo.

(in foto d’archivio: la giocatrice Yurubi Alicart in un momento di una partita nel 2018)

