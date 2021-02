CARONNO PERTUSELLA – Incontro al vertice domani per la Caronnese che dopo i recuperi è quinta in classifica, e che giocherà in casa contro il Bra, attualmente secondo con sei punti di vantaggio sui rossoblù (40 a 34 punti). Ecco i 20 convocati di mister Roberto Gatti. Portieri Matteo Angelina e Christian Marietta; difensori Andrea Arcidiacono, Andrea Galletti, Andrea Battistello, Niccolò Gualtieri, Christian Travaglini, Mohamed Salah Mzoughi, Maurizio Cosentino, Giovanni Midolo; centrocampisti Tommaso Putzolu, Christian Torin, Ludovico Gargiulo, Michele Calì, Alessandro Vernocchi; attaccanti Giorgio Siani, Stefano Banfi, Flavio Becerri, Federico Corno, Riccardo Boschetti.

E’ la seconda giornata di ritorno del campionato di serie D, arbitro designato per l’incontro che si tiene dalle 14.30 allo stadio di corso della Vittoria è Dario Di Francesco di Ostia Lido, assistenti Francesco Piccichè di Trapani e Mario Chichi di Palermo. Si gioca a porte chiuse per l’emergenza coronavirus, il match sarà trasmesso in diretta sul canale Facebook della Caronnese.

Dopo gli anticipo di ieri, oggi si giocano anche alle 14.30 Casale-Lavagnese, Fossano-Castellanzese, Legnano-Chieri, Sanremese-Arconatese, ed alle 15 Folgore Caratese-Saluzzo e Pont Donnaz-Varese. La Caronnese è reduce dal successo di domenica scorsa sul Derthona. In settimana la Caronnese ha ricordato lo storico presidente Augusto Reina, scomparso un anno fa.

20022021