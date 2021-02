VARESE – Sono complessivamente +673 i nuovi casi di positività al coronavirus che sono stati registrati oggi nella zona. Nel dettaglio, in provincia di Varese +238 (ieri +528), di Como +229 (ieri +295) e Monza Brianza +206 (ieri +462).

Queste le province dove si è registrato il maggior numero di nuovi casi:

Milano: 815 (ieri 785);

Bergamo: 186 (ieri 240);

Brescia: 766 (ieri 787);

Como: 229 (ieri 295);

Cremona: 46 (ieri 100);

Lodi: 50 (ieri 27);

Mantova: 109 (ieri 140);

Monza e Brianza: 206 (ieri 462);

Pavia: 146 (ieri 166);

Varese: 238 (ieri 528).

E’ di oltre tremila nuovi casi positivi (3.019) al coronavirus il bilancio odierno in Lombardia, la percenturale dei tamponi positivi rispetto al numero di test effettuati scende lievemente da ieri, a 6.86 per cento (contro il 7.18 per cento di ieri) ma resta alta. Il numero totale dei decessi oggi in Lombardia è di +37 (ieri +33).

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il numero 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al medico pediatra.

20022021