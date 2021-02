LIMBIATE / CESANO MADERNO – Sono 13 i nuovi casi positivi a Coronavirus rilevati nelle ultime 24 ore tra Limbiate e Cesano Maderno. Mentre Limbiate vede un solo nuovo contagio, Cesano Maderno presenta la doppia cifre: +12.

Ecco i numeri dei casi rilevati da inizio pandemia (tra parentesi i numeri di ieri per un confronto):

Limbiate 2.770 (2.769)

Cesano Maderno 2.657 (2.645)

Sono complessivamente +673 i nuovi casi di positività al coronavirus che sono stati registrati oggi nella zona. Nel dettaglio, in provincia di Varese +238 (ieri +528), di Como +229 (ieri +295) e Monza Brianza +206 (ieri +462).

E’ di oltre tremila nuovi casi positivi (3.019) al coronavirus il bilancio odierno in Lombardia, la percenturale dei tamponi positivi rispetto al numero di test effettuati scende lievemente da ieri, a 6.86 per cento (contro il 7.18 per cento di ieri) ma resta alta. Il numero totale dei decessi oggi in Lombardia è di +37 (ieri +33).

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il numero 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al medico pediatra.

(Foto d’archivio: la sanificazione di una scuola di Limbiate)

20022021